Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме по вхождению в состав России

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Библова о проведении референдума по вопросу вхождения в состав России. Об этом сообщил «Коммерсант».

Гаглоев отметил, что поддерживает дальнейшую интеграцию с Россией и выступает за проведение консультацией с Москвой. По его мнению, одностороннее решение референдума недопустимо, поскольку оно затрагивает интересы России.

В консультациях с Кремлем, согласно указу Гаглоева, примут участие он сам, председатель парламентра Южной Осетии Алан Тадтаев, председатель Верховного Суда Олеся Кочиева, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, испольняющий обязанности министра иностранных дел Дмитрий Медоев и госсоветник президента Константин Кочиев.

Предполагается, что сторонам необходимо будет обсудить неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум. Вероятно, на консультациях также обсудят формулировку вопроса для голосования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что формулировку вопроса для референдума необходимо изменить, чтобы не создавать впечатление о создании третьего государства.