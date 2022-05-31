В Москве начали продавать карты «Тройка» с российским чипом и буквой V

В московском метро начали продавать карты «Тройка» с российским чипом. Их можно узнать по букве V (или отметке в виде галочки) на задней стороне, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Пока что в кассах подземки есть только тысяча импортозамещенных карт, в июне планируется поставка 200 тыс. с российским чипом, а к концу 2027 года — 19 млн «Троек». Раньше чипы закупали у нидерландской компании NXP, теперь же «полностью российские чипы» поставляет совместное предприятие властей Москвы и компании «Микрон».

В Дептрансе уверяют, что российские чипы ни в чем не уступают нидерландским. В планах у властей создание «более современного чипа» для транспортной и банковской сфер.

21 марта «Коммерсант» писал о проблеме с иностранными чипами «Тройки». Тогда гендиректор «ВДМ Групп» Юрий Тырыкин рассказал изданию, что чипы от NXP стоили около 56 рублей за карту, тогда как российские производители могли предложить по цене 25 рублей за штуку. До этого российские производители испытывали трудности с выходом на рынок транспортных карт.

