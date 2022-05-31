Бренд Jacquemus отказался от поставок в Россию

Французский бренд Jacquemus, созданный дизайнером Симоном Жакмю, отказался от поставок в Россию. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на партнеров компании.

По их словам, решение об уходе с российского рынка принял лично Жакмю. Оно связано в том числе со «спецоперацией» России на территории Украины. По словам одного из собеседников газеты, «модельер прислал очень эмоциональное письмо».

В нем он заявил, что новых поставок в Россию не будет. Компании, по ее же собственному заверению, на законодательном уровне запретилив вести дела с российскими фирмами.

В связи с этим Jacquemus разрывает взаимоотношения с концепт-стором KM20. Его представители рассказали, что федерация французской текстильной промышленности рекомендовала другим дизайнером также не работать с российскими партнерами.

Если бренды продолжат сотрудничать с российским рынком, им грозят штрафы в 30 тыс. евро. Кроме того, федерация французской текстильной промышленности может лишить их финансирования, пояснили в KM20.

Компания Jacquemus принадлежит своему создателю — Симону Жакмю — на 100% Она была основана им в возрасте 19 лет в 2009 году. Бренд продает люксовую одежду, обувь и аксессуары. В России ее можно было купить в мультибрендовых магазинах ЦУМ и ДЛТ. Кроме того, бренд был представлен в Самаре, Южно-Сахалинске, Симферополе, Уфе, а также в интернет-магазине Aizel.