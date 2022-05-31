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Вышел первый тизер «Пиноккио» Роберта Земекиса

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:29

Disney+ выпустил первый тизер-трейлер ремейка «Пиноккио» от режиссера Роберта Земекиса. Премьера фильма состоится на стрим-сервисе 8 сентября.

В трейлере рассказывается о Джеппетто, который создает свою маленькую деревянную куклу. Перед сном, видя падающую звезду, он загадывает желание, чтобы его творение ожило.

В картине снялись Бенджамин Эван Эйнсуорт, Том Хэнкс, Джозеф Гордон-Левитт, Кигэн-Майкл Ки, Люк Эванс, Синтия Эриво, Лоррейн Бракко, Шила Атим, Ханна Флинн, Эйдан Тауэрс и другие.

Классическая анимационная картина «Пиноккио», вышедшая в 1940 году, рассказывает историю о живой марионетке, которая с помощью волшебства стремится стать настоящим мальчиком. «Пиноккио» станет очередной киноадаптацией классического мультфильма Disney, следующей за «Алладином», «Королем Львом», «Дамбо» и другими.

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