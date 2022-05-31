С 1 июня в Москве на 10% повысят минимальную зарплату

Минимальная заработная плата в Москве с 1 июня вырастет на 10%. Об этом сообщается на сайте городского правительства.
Таким образом, зарплатный минимум составит 23 508 рублей в месяц. с 1 января минимум равнялся 21 371 рублю.
Вместе с тем на 10% будет увеличен прожиточный минимум. Она составит:
- в расчете на душу населения — 20 585 рублей;
- для трудоспособного населения — 23 508 рублей;
- для пенсионеров — 15 410 рублей;
- для детей — 17 791 рубль.
«Решение о повышении минимального размера заработной платы и величины прожиточного минимума является частью пакета мер правительства Москвы по поддержке граждан в условиях санкционного давления», — заявили в правительстве Москвы.