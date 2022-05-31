С 1 июня в Москве на 10% повысят минимальную зарплату

Минимальная заработная плата в Москве с 1 июня вырастет на 10%. Об этом сообщается на сайте городского правительства.

Таким образом, зарплатный минимум составит 23 508 рублей в месяц. с 1 января минимум равнялся 21 371 рублю.

Вместе с тем на 10% будет увеличен прожиточный минимум. Она составит:

в расчете на душу населения — 20 585 рублей;

для трудоспособного населения — 23 508 рублей;

для пенсионеров — 15 410 рублей;

для детей — 17 791 рубль.

«Решение о повышении минимального размера заработной платы и величины прожиточного минимума является частью пакета мер правительства Москвы по поддержке граждан в условиях санкционного давления», — заявили в правительстве Москвы.