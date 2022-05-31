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Частичное эмбарго на нефть и запрет госканалов: ЕС согласовал шестой пакет санкций против России 9:58
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Частичное эмбарго на нефть и запрет госканалов: ЕС согласовал шестой пакет санкций против России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:58

Дипломаты стран Евросоюза частично одобрили шестой пакет санкций против России. Туда входит частичный запрет импорта нефти из России, сообщил в своем твиттере глава Евросовета Шарль Мишель.

Неполное эмбарго «немедленно» покроет две трети импорта из России, заявил он. Под запрет только на треть попала трубопроводная нефть, от которой зависят Венгрия, Чехия, Словакия и другие страны без выхода к морю, пишет Bloomberg.

Россия из‑за нефтяного эмбарго ЕC может потерять около 22 млрд долларов доходов в год. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва будет искать новых покупателей сырья.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны ЕС намерены как можно скорее покончить «с зависимостью от российского газа, нефти и угля». «[Эмбарго] уже фактически сократит около 90% импорта нефти из России в ЕС к концу года», — написала она.

Еще одна санкция ЕС — отключения «Сбера» от SWIFT. В российской компании заверили, что все работает в штатном режиме, а отключение «не меняет текущую ситуацию в международных расчетах» и не повлияет на внутрироссийские операции.

Также в странах ЕС запретили вещания трех российских государственных телеканалов и расширили персональные санкции.

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