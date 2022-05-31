Бо Бернэм опубликовал удаленные сцены из своего спешела «Inside»

Продолжение «Inside» Бернэм анонсировал в твиттере. В нем есть новые сцены, песни и задумки комика, которых раньше он не показывал.

Стендапер Бо Бернэм выпустил часовое видео с отрывками, которые не вошли в финальную версию его спешела «Inside». Дополнение называется «The Inside Outtakes».

Бернэм в одиночку написал, срежиссировал, снял, озвучил и смонтировал «Inside» во время пандемии COVID-19 в своем доме. Съемки проходили с марта 2020 года по май 2021-го. В прошлом году он вышел на Netflix, а также в кинотеатрах в ограниченном прокате.