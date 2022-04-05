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Дайджест

Закрытие даркнет-рынка Hydra, Илон Маск в совете директоров Twitter и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:09

Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС. Испания, Дания, Румыния, Словения, Латвия и Эстония заявили о высылке ряда дипломатов из посольств в своих странах.

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86 человек. Обмен четырех сотрудников Росатома, которые остаются на украинской территории, сорвался в последний момент.

Минфин США запретил России использовать замороженные на американских счетах валютные резервы Центробанка для оплаты госдолга. Властям придется выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов, новыми поступлениями и дефолтом.

Евросоюз озвучил предложения по пятому пакету санкций против России. Среди них — запрет на импорт угля из России, на поставки в страну полупроводников и на заход российских судов в порты ЕС.

Бюджет России в марте недополучил более 300 млрд рублей от нефтегазовых доходов. В апреле Минфин ожидает пополнение бюджета на 798,4 млрд рублей дополнительных доходов в отрасли.

Немецкая полиция сообщила о закрытии даркнет-маркетплейса Hydra. Правоохранители конфисковали серверы и биткоины на сумму около 23 млн евро.

Российские судебные приставы принудительно взыщут почти 2 млрд рублей с Meta (признана экстремистской организацией). Причина — отказ компании удалять запрещенный в России контент.

Госдума разработала законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ. Генпрокуратура может получить право закрывать иностранные издания в России.

Илон Маск войдет в совет директоров Twitter. Теперь он будет развлекаться в соцсети на уровне руководства.

Павел Дуров впервые вошел в топ-3 богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние журнал оценил в 15,1 млрд долларов.

Бюро Захи Хадид отказалось строить станцию «Кленовый бульвар-2» московского метро. Реализация проекта была в самом разгаре, но теперь власти столицы рассматривают конкурсные заявки от других архитектурных студий.

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