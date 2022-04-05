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США запретили России выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов

Семён Гудошников
Сегодня в 10:28

Минфин США запретил России использовать замороженные на американских счетах валютные резервы Центробанка для оплаты госдолга. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, этот шаг должен заставить Москву принять трудное решение — использовать оставшиеся у нее доллары для выплаты своего долга или для других целей, включающих военные действия. «Россия должна выбрать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, новыми поступлениями или дефолтом», — пояснил он.

Запрет начал действовать с понедельника. Тогда Минфин не разрешил обработку банком-корреспондентом JPMorgan купонных выплат по суверенным облигациям. Речь об облигациях на сумму 552,4 млн долларов со сроком погашения в 2022 году и на сумму 84 млн долларов со сроком погашения в 2042-м. Собеседник агентства утверждает, что у России есть 30 дней для проведения платежа.

Около половины золотовалютных резервов Центробанка (300 млрд долларов) было заморожено в результате санкций Запада из‑за российской «военной операции» на Украине. До недавнего времени Минфин США разрешал использовать их для проведения Россией оплаты по внешнему долгу.

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