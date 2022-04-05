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Приставы принудительно взыщут с Meta* почти 2 млрд рублей

Семён Гудошников
Сегодня в 11:53

Российские судебные приставы намерены принудительно взыскать с Meta* почти 2 млрд рублей за отказ удалять запрещенный в РФ контент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на банк данных Федеральной службы судебных приставов.

Согласно нему, исполнительное производство было открыто 24 марта по акту Таганского районного суда Москвы.

В декабре 2021 года Мировой суд в Москве наложил на Meta оборотный штраф в размере более 1,9 млрд рублей. Компания пыталась оспорить это решение в Таганском суде.

21 марта Тверской районный суд столицы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией. Тогда же были запрещены принадлежащие ей соцсети Instagram и Facebook**.

Meta уже несколько раз штрафовали за отказ удалять противоправные материалы. Общая сумма взысканий превысила отметку в 100 млн рублей.

Самый большой штраф за неудаление запрещенного в РФ контента принадлежит Google. Его московский суд оштрафовал на 7,2 млрд рублей.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

** Instagram и Facebook запрещены на территории Российской Федерации.

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