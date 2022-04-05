Немецкая полиция сообщила о закрытии даркнет-маркетплейса Hydra

В Германии Центральное управление по борьбе с киберпреступностью (ZIT) и Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) закрыли русскоязычный даркнет-маркетплейс Hydra. Об этом сообщается на сайте BKA.
Правоохранители взяли под контроль серверную структуру площадки на территории ФРГ и конфисковали биткоинов на сумму примерно в 23 млн евро. На сайте маркетплейса теперь высвечивается следующий баннер.
Основным товаром на Hydra были наркотики. Также на площадке продавались данные, поддельные документы и цифровые услуги. По информации BKR, на маркетплейсе было зарегистрировано около 17 млн клиентов и более 19 тыс. продавцов, а в 2020 году оборот продаж составил не менее 1,23 млрд евро.
Немецкая полиция называет Hydra крупнейшим в мире нелегальным маркетплейсом в даркнете. Основным рынком для площадки был российский. Расследование деятельности Hydra немецкие правоохранители совместно с несколькими госорганами США вели с августа 2021 года.