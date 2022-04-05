Немецкая полиция сообщила о закрытии даркнет-маркетплейса Hydra

В Германии Центральное управление по борьбе с киберпреступностью (ZIT) и Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) закрыли русскоязычный даркнет-маркетплейс Hydra. Об этом сообщается на сайте BKA.

Правоохранители взяли под контроль серверную структуру площадки на территории ФРГ и конфисковали биткоинов на сумму примерно в 23 млн евро. На сайте маркетплейса теперь высвечивается следующий баннер.