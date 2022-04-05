Госдума разработала законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ. Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии.

Благодаря этой поправке Генпрокуратура сможет принимать решение о запрете или ограничении деятельности на территории России изданий тех стран, которые проявляют «недружественные действия». Речь идет о запрете на распространение в России любых материалов таких СМИ, в частности блокировке соцсетей, о прекращении аккредитации корреспондентов и закрытии их представительств в стране.

«Недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом должны получать быстрый и симметричный ответ», — заявил глава комиссии Василий Пискарев.

По его словам, за рубежом массово блокируют российские СМИ – и делается это как на уровне соцсетей, так и на уровне госорганов. Так, в марте Евросоюз запретил на своей территории вещание телеканала Russia Today и агентства Sputnik.

Пискарев отметил, что «российские СМИ и до этого подвергали дискриминации во многих странах Европы».

«К примеру, в странах Прибалтики развернули кампанию по запугиванию и преследованию журналистов российских СМИ, а в Германии провели целую спецоперацию, чтобы не допустить вещание телеканала RT на немецком языке, хотя все требования законодательства были соблюдены», — сказал Василий Пискарев.

Комиссия по расследованию вмешательства других стран во внутренние дела РФ была вновь создана 23 марта. Во время предыдущего думского созыва аналогичный орган проверял деятельность Алексея Навального и его соратников, НКО, оппозиционных СМИ и иностранных соцсетей. Комиссия обвиняла YouTube, ряд изданий и радужные флаги на иностранных посольствах в Москве во влиянии на ход голосования по Конституции.