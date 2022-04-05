Илон Маск войдет в совет директоров Twitter

Американский предприниматель Илон Маск войдет в совет директоров социальной сети Twitter. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на сайте Комиссии по ценным бумагам США.

«Я с радостью сообщаю, что мы назначаем Илона Маска в наш совет директоров! В ходе обсуждений с Илоном в течение последних недель нам стало ясно, что он будет ценным членом нашего совета», — написал директор соцсети Параг Агравал.

В свою очередь Маск заявил, что с нетерпением ждет, когда сможет начать работать в компании, «чтобы внести существенные улучшения в Twitter в ближайшие месяцы».

Срок действия полномочий предпринимателя истечет на ежегодной встрече акционеров компании в 2024 году.

Ранее Маск стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes. Его состояние оценивается в 219 млрд долларов.