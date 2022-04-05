перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Суд подтвердил законность решения о ликвидации «Мемориала»*. Оно вступило в силу 17:28
Беларусь начнет платить рублями за российский газ 17:10
Coub/«ВКонтакте»
Coub продолжит работу с новой командой 16:57
Airbnb не запрещает россиянам и белорусам бронировать жилье Обновлено в 16:39
Евросоюз предлагает запретить экспорт полупроводников в Россию и транзакции с ВТБ 16:30
Бюро Захи Хадид отказалось строить станцию московского метро 16:14
Илон Маск войдет в совет директоров Twitter 15:54
Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86 человек 15:31
igor ko/Flickr
Reuters: Германия поддержит поэтапное введение эмбарго на российский уголь 15:30
Как пройдет День Победы и состоится ли встреча Зеленского и Путина: главное из брифинга Пескова 15:23
Испания высылает около 25 дипломатов посольства России 15:04
«Это больше чем очередной экономический кризис»: владелец НЛМК Лисин высказался о санкциях 14:58
Илон Маск стал самым богатым человеком в мире 14:40
Польша подписала соглашение о поставке в страну 250 американских танков 14:35
Anton Romanko/Unsplash
Бюджет России в марте недополучил более 300 млрд рублей нефтегазовых доходов 13:57
Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Ковипир» 13:49
Боевик с Рейнолдсом и «Иллюзия контроля»: каких фильмов больше всего на пиратских сайтах 12:59
Немецкая полиция сообщила о закрытии даркнет-маркетплейса Hydra 12:56
На Моргенштерна завели дело за пропаганду наркотиков в клипах 12:46
Дания высылает 15 российских дипломатов. Их обвинили в шпионаже 11:59
Отключить рекламу

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86 человек

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:31

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову.

Она также заявила, что обмен четырех сотрудников Росатома, которые остаются на территории Украины, сорвался в последний момент.

«Четыре сотрудника Росатома, о которых я обращалась к украинской стороне, обнаружены, найдены, живы. Их местонахождение неизвестно, они были в списке на обмен, но в последний момент были исключены по причине зеркальности», — рассказала омбудсмен.

Кроме того, Москалькова отметила, что в настоящее время российская сторона работает над возвращением моряков и дальнобойщиков из Украины.

23 марта представительница российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия и Украина провели уже два обмена военнопленными. Когда произошли обмены и сколько человек удалось обменять, она не уточнила.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
драма
Сядь за руль моей машины
Оскароносная экранизация рассказа Харуки Мураками
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Росатом
МИД России
Люди
Татьяна Москалькова
Мария Захарова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить