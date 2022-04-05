Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову.

Она также заявила, что обмен четырех сотрудников Росатома, которые остаются на территории Украины, сорвался в последний момент.

«Четыре сотрудника Росатома, о которых я обращалась к украинской стороне, обнаружены, найдены, живы. Их местонахождение неизвестно, они были в списке на обмен, но в последний момент были исключены по причине зеркальности», — рассказала омбудсмен.

Кроме того, Москалькова отметила, что в настоящее время российская сторона работает над возвращением моряков и дальнобойщиков из Украины.

23 марта представительница российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия и Украина провели уже два обмена военнопленными. Когда произошли обмены и сколько человек удалось обменять, она не уточнила.