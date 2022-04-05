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Бюджет России в марте недополучил более 300 млрд рублей нефтегазовых доходов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:57

Разница между ожидаемыми и фактическими доходами в бюджет России от нефтегазовых рублей составила в марте минус 302 млрд рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минфин. В планах было пополнение на сумму 790 млрд рублей.

«Корректировка обусловлена отклонением объемов экспорта газа от прогнозного уровня, а также более низкой динамикой поступлений в рамках режима НДД (налог на дополнительный доход от продажи углеводородного сырья по ставке 50%. — Прим. ред.) и ростом возмещения акциза на нефтяное сырье, в том числе в связи с изменением структуры отдельных элементов налогообложения», — заявили в министерстве.

В апреле Минфин ожидает пополнение российского бюджета на 798,4 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 496,3 млрд рублей.

После начала военных действий на территории Украины США ввели эмбарго на импорт российских нефти и газа, а все страны Балтии отказались от российского газа.

23 марта Владимир Путин заявил, что российские власти приняли решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Однако большинство стран отказались делать это, ссылаясь на заключенные контракты.

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