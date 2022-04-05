Дания высылает 15 российских дипломатов. Их обвинили в шпионаже

Дания решила выслать 15 российских дипломатов. Их обвинили в шпионаже, передает Politiken со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Йеппе Кофода.

«Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны. Но мы также делаем это вместе с большим количеством других европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность», — сказал он.

У дипломатов есть 14 дней, чтобы покинуть Данию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила «РИА Новости», что в ответ будут приняты «соответствующие меры в отношении сотрудников загранучреждений» Дании.

Накануне власти Германии объявили о высылке 40 сотрудников российских загранучреждений, такая же мера в планах и у Франции и Италии. Всего с начала «спецоперации» на Украине было объявлено о высылке более 200 российских дипломатов.