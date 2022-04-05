Павел Дуров впервые вошел в топ-3 богатейших россиян по версии Forbes

Программист и предприниматель Павел Дуров, основавший соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram, впервые вошел в тройку самых богатых россиян по версии журнала Forbes. Он занял третье место в рейтинге издания.

По подсчетам Forbes, Дуров потерял за год 2,1 млрд долларов, но улучшить свои позиции в рейтинге ему позволили неудачи других бизнесменов. В результате глава Telegram поднялся с девятой строчки на третью.

Он обошел в том числе совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона и основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова. Состояние Дурова издание оценило в 15,1 млрд долларов.

«Все бизнесмены в первой десятке российского списка рейтинга, за исключением Дурова, представляют промышленный сектор, пятеро из них сегодня находятся под санкциями. Акции принадлежащих им компаний упали более чем вдвое после начала „спецоперации“ на Украине», — заявили в Forbes.

Состояние Дурова сократилось не так существенно, поскольку оценка Telegram проводится в сравнении с западными аналогами, отметили в издании. Их котировки также снизились: например, цена акций Meta* упала с 295 до 187,6 долларов за год.

Telegram также показал снижение котировок, но не столь значительное. Кроме того, мессенджер продолжает расти: в 2021 году число пользователей сервиса выросло не менее чем на 100 млн человек.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.