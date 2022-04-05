перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ФСИН попросила заменить срок Марии Алехиной с условного на реальный 19:53
ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России 19:00
Павел Дуров впервые вошел в топ-3 богатейших россиян по версии Forbes 18:33
The Weeknd/YouTube
The Weeknd ограничил доступ к клипу «Out of Time» для россиян 18:26
Госдума разработала законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ 17:58
Норвежский медиахолдинг Amedia передаст российские активы главреду «Новой газеты» и уйдет с рынка 17:51
Суд подтвердил законность решения о ликвидации «Мемориала»*. Оно вступило в силу 17:28
Беларусь начнет платить рублями за российский газ 17:10
Coub/«ВКонтакте»
Coub продолжит работу с новой командой 16:57
Airbnb не запрещает россиянам и белорусам бронировать жилье Обновлено в 16:39
Евросоюз предлагает запретить экспорт полупроводников в Россию и транзакции с ВТБ 16:30
Бюро Захи Хадид отказалось строить станцию московского метро 16:14
Илон Маск войдет в совет директоров Twitter 15:54
Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86 человек 15:31
igor ko/Flickr
Reuters: Германия поддержит поэтапное введение эмбарго на российский уголь 15:30
Как пройдет День Победы и состоится ли встреча Зеленского и Путина: главное из брифинга Пескова 15:23
Испания высылает около 25 дипломатов посольства России 15:04
«Это больше чем очередной экономический кризис»: владелец НЛМК Лисин высказался о санкциях 14:58
Илон Маск стал самым богатым человеком в мире 14:40
Польша подписала соглашение о поставке в страну 250 американских танков 14:35
Отключить рекламу

Павел Дуров впервые вошел в топ-3 богатейших россиян по версии Forbes

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:33

Программист и предприниматель Павел Дуров, основавший соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram, впервые вошел в тройку самых богатых россиян по версии журнала Forbes. Он занял третье место в рейтинге издания.

По подсчетам Forbes, Дуров потерял за год 2,1 млрд долларов, но улучшить свои позиции в рейтинге ему позволили неудачи других бизнесменов. В результате глава Telegram поднялся с девятой строчки на третью.

Он обошел в том числе совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона и основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова. Состояние Дурова издание оценило в 15,1 млрд долларов.

«Все бизнесмены в первой десятке российского списка рейтинга, за исключением Дурова, представляют промышленный сектор, пятеро из них сегодня находятся под санкциями. Акции принадлежащих им компаний упали более чем вдвое после начала „спецоперации“ на Украине», — заявили в Forbes.

Состояние Дурова сократилось не так существенно, поскольку оценка Telegram проводится в сравнении с западными аналогами, отметили в издании. Их котировки также снизились: например, цена акций Meta* упала с 295 до 187,6 долларов за год.

Telegram также показал снижение котировок, но не столь значительное. Кроме того, мессенджер продолжает расти: в 2021 году число пользователей сервиса выросло не менее чем на 100 млн человек.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
драма
Сядь за руль моей машины
Оскароносная экранизация рассказа Харуки Мураками
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Новатэк
Люди
Павел Дуров
Леонид Михельсон
Алексей Мордашов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить