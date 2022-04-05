ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России

Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление внешнеполитической службы союза.

«В соответствии с решением верховного представителя Жозепа Борреля, 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за причастность к деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу», — указано в документе.

Генсек европейской внешнеполитической службы объявил об этом решении постоянному представителю России при ЕС Владимиру Чижову во второй половине дня 5 апреля.

По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, дипломаты, объявленные персонами нон грата, будут выдворены из постпредства.

Ранее многие государства начали объявлять о высылке российских дипломатов из посольств в этих странах. Только сегодня стало известно о том, что Испания высылает около 25 сотрудников дипмиссии России, а Дания — 15. С соответствующими заявлениями также выступили Румыния (10 дипломатов), Словения (33), Латвия и Эстония (27).

Накануне власти Германии объявили о высылке 40 сотрудников российских загранучреждений, такая же мера в планах у Франции и Италии. Всего с начала «спецоперации» на Украине было объявлено о высылке более 200 российских дипломатов.