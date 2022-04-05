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ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России

Виктория Шанина
Сегодня в 19:00

Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление внешнеполитической службы союза.

«В соответствии с решением верховного представителя Жозепа Борреля, 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за причастность к деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу», — указано в документе.

Генсек европейской внешнеполитической службы объявил об этом решении постоянному представителю России при ЕС Владимиру Чижову во второй половине дня 5 апреля.

По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, дипломаты, объявленные персонами нон грата, будут выдворены из постпредства.

Ранее многие государства начали объявлять о высылке российских дипломатов из посольств в этих странах. Только сегодня стало известно о том, что Испания высылает около 25 сотрудников дипмиссии России, а Дания — 15. С соответствующими заявлениями также выступили Румыния (10 дипломатов), Словения (33), Латвия и Эстония (27).

Накануне власти Германии объявили о высылке 40 сотрудников российских загранучреждений, такая же мера в планах у Франции и Италии. Всего с начала «спецоперации» на Украине было объявлено о высылке более 200 российских дипломатов.

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