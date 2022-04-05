Евросоюз предлагает запретить экспорт полупроводников в Россию и транзакции с ВТБ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила предложения по пятому пакету санкций против России. В числе ограничений запрет на ввоз угля и древесины из России.

Запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год, а также древесины, цемента, морепродуктов и спиртных напитков;

Запрет экспорта в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро;

Запрет на заход российских судов в порты ЕС, кроме перевозок сельхозпродукции и продуктов питания, а также энергоносителей;

Запрет транзакций с четырьмя российскими банками, в их числе есть ВТБ;

Запрет на участие российских компаний в государственных закупках в ЕС и исключение любой финансовой поддержки для российских государственных органов.

ЕС готовит новые санкционные списки физлиц, а также планирует ввести ограничения в отношении импорта нефти.