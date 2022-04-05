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Испания высылает около 25 дипломатов посольства России

Виктория Шанина
Сегодня в 15:04

Правительство Испании приняло решение о высылке около 25 дипломатов российского посольства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса в ходе пресс-конференции.

«Я хочу объявить вам, что этим утром мы решили выслать из Испании российских дипломатов и персонал посольства РФ в Испании, которые представляют угрозу интересам безопасности нашей страны», — сказал министр.

По его словам, у дипломатов есть несколько дней на то, чтобы покинуть страну.

Российское посольство в Испании находится в столице страны — Мадриде. До решения о высылке дипмиссия насчитывала 31 дипломата.

Ранее сегодня, 5 апреля, стало известно, что Дания высылает 15 российских дипломатов. Их обвинили в шпионаже.

Накануне власти Германии объявили о высылке 40 сотрудников российских загранучреждений, такая же мера в планах и у Франции и Италии. Всего с начала «спецоперации» на Украине было объявлено о высылке более 200 российских дипломатов.

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