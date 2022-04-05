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Бюро Захи Хадид отказалось строить станцию московского метро

Семён Гудошников
Сегодня в 16:14

Архитектурное бюро Zaha Hadid Architects не будет продолжать работу над станцией «Кленовый бульвар-2» московского метрополитена. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Доработка проекта бюро Захи Хадид московскими специалистами также не будет вестись. Власти рассмотрят другие конкурсные заявки и отдадут работу кому‑то из достойных финалистов.

Бюро Захи Хадид выиграло конкурс на разработку дизайна для «Кленового бульвара-2» в августе 2020 года. «Станция будет легкой и элегантной. Важным элементом станет свет, которого так не хватает в нашем климате», — говорил тогда мэр Сергей Собянин.

По словам Кузнецова, проект активно велся, но власти пошли на вынужденные меры по отмене. В марте наряду с другими международными дизайнерскими и архитектурными компаниями бюро Захи Хадид прекратило работу в России из‑за военных действий на Украине.

Заха Хадид — представительница деконструктивизма в архитектуре и первая в истории женщина, награжденная Притцкеровской премией. Она умерла в 2016 году, но основанное ею бюро продолжает работу. В России есть всего два здания, построенные Zaha Hadid Architects, — бизнеc-центр Dominion Tower в Москве и вилла Владислава Доронина в сосновом бору у Рублево-Успенского шоссе.

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