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Санкции США против Зюганова и Володина, блокировка «Бумаги» и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:01

США ввели санкции против Татьяны Навки, Геннадия Зюганова, Вячеслава Володина, 10 членов правления банка ВТБ и еще десятка депутатов. Также дополнительные меры приняли против Виктора Вексельберга — у него конфисковали яхту и самолет.

Замглавы МИД Сергей Рябков рассказал о возможности Третьей мировой войны и российских санкционных списках в отношении США и ЕС. Собрали главное из его речи.

11 марта Украину покинули почти 75 тыс. человек. Из них около 49 тыс. пересекли украинско-польскую границу.

Замглавы «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов уволился из компании и покинул Россию. «Старая жизнь закончилась», — написал он в фейсбуке.

Английская премьер-лига решила отстранить Романа Абрамовича от управления клубом «Челси». Два дня назад Великобритания ввела санкции против олигарха.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Бумага» по требованию Генпрокуратуры. Причину блокировки не уточнили — и уведомления, по словам редакции, не присылали.

YouTube заблокировал канал государственного видеоагентства Ruptly, которое входит в состав RT. В руководстве медиапроекта заявили, что он «всегда предоставлял чистую картинку без комментариев».

Центробанк запретил банкам брать комиссию с физлиц за снятие долларов с вкладов и валютных счетов. Также ЦБ запретил взимать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары. Эти требования будут действовать до 9 сентября.

Альфа-банк изменил условия снятия денег с кредитных карт. За снятие наличных средств берется фиксированная комиссия в размере 900 рублей и еще 5,9% от суммы снятия.

eBay приостановил все транзакции с российскими адресами. Теперь в учетной записи продавцов из России будет стоять статус «В отпуске», а все их активные объявления с фиксированной ценой скроют из поиска.

Sony Pictures прекратил на время вести бизнес в России. Уже не работает аниме-сервис Crunchyroll, заморожены сделки по передаче прав на телевизионные показы и отложены выходы фильмов в цифре, в том числе «Нет пути домой».

Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX отключила свои сервисы для «Мегафона» и «Ростелекома» из‑за санкций и ситуации на территории Украины. В российских компаниях заявили, что отключение не повлияет на качество услуг.

РСПП предложил дать некоторым уходящим зарубежным инвесторам шанс остаться на российском рынке. Для этого предлагается доработать законопроект о внешнем управлении в компаниях с иностранным участием.

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