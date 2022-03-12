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ЦБ запретил банкам брать комиссию за снятие долларов

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:16

Центробанк запретил банкам брать комиссию с физических лиц за снятие долларов со вкладов или валютных счетов. Это требование будет действовать до 9 сентября 2022 года. Об этом сообщил сайт ЦБ.

Также Банк России запретил взимать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары, если конвертация проводится для последующей выдачи наличных. Комиссии, полученные банками с 9 марта, требуется вернуть клиентам.

«Если клиенту выданы средства в размере до 10 тысяч долларов США, комиссия, удержанная в долларах США, может быть зачислена на банковский счет в долларах США или выдана ему наличными долларами США», — сказали в ЦБ.

При этом должно быть соблюдено правило о предельной сумме возврата в 10 тыс. долларов. Если же с клиента взяли комиссию в рублях, то ее могут вернуть на счет в рублях или выдать наличными — также рублями.

«Если клиенту выдано 10 тысяч наличных долларов США, удержанная сверх этой суммы комиссия зачисляется на банковский счет клиента в рублях или может быть выдана наличными рублями по его заявлению», — добавили в ЦБ.

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