АПЛ отстранила Романа Абрамовича от управления «Челси»

Совет Английской премьер-лиги (АПЛ) принял решение отстранить Романа Абрамовича от управления клубом «Челси». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

«После введения санкций правительством Великобритании совет лиги отстранил Романа Абрамовича от управления «Челси», — сказано в заявлении АПЛ.

10 марта Великобритания ввела санкции против Абрамовича, запрещающие ему въезд на британскую территорию. Кроме того, ему запрещено совершать сделки с местными гражданами и компаниями. Активы олигарха также были заморожены.

Отмечается, что такие ограничения способны «существенно усложнить» продажу футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем, о продаже которого он заявил 2 марта.

Ранее «Афиша Daily» подробно рассказывала о деятельности Абрамовича в статусе владельца клуба.