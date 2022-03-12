YouTube заблокировал канал Ruptly

Сервис YouTube заблокировал канал видеоагентства Ruptly. Об этом сообщила в своем телеграм-канале руководитель медиапроекта Динара Токтосунова.

Она заявила, что Ruptly «всегда предоставляло чистую картинку без комментариев». Тем не менее, канал агентства заблокировали спустя почти девять лет работы, вероятно, по причине финансирования из средств госбюджета РФ.

«2,1 млн подписчиков, 1,5 млрд просмотров — самый популярный из всех каналов международных видеоагентств. Оказывается, удаление канала RT DE было только пробой, теперь так делают со всем, что имеет отношение к России», — написала Токтосунова.

Ruptly входит в состав телевизионной компании RT. Ранее YouTube уже заблокировал канал RT, а также канал Sputnik. Ряду СМИ видеохостинг также запретил монетизацию.