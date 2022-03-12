Альфа-банк ввел комиссию за снятие наличных с кредитных карт

11 марта Альфа-банк изменил условия снятия денег с кредитных карт. За снятие наличных средств берется фиксированная комиссия в размере 900 рублей и еще 5,9% от суммы снятия, сообщается на сайте банка.

Это изменение коснется кредиток, по которым можно бесплатно снимать до 50 тыс. рублей в месяц. RTVI пишет, что в чат-боте банка это связывают с повышением ключевой ставки Центробанка.

28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку до 20% из‑за того, что «внешние условия для российской экономики кардинально изменились». Тогда же Минфин и регулятор обязали резидентов продавать валюту в размере 80% от выручки.

1 марта Владимир Путин запретил вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму выше эквивалента в 10 тыс. долларов по официальному курсу ЦБ.