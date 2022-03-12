Sony Pictures приостановила развитие бизнеса в России

Sony Pictures объявила о приостановлении деятельности в России. Об этом сообщает Variety.

Уже перестал работать сайт американского дистрибьютора аниме и манги Crunchyroll. Киностудия заморозила сделки по передаче прав на телевизионные показы и отложила выход в «цифре» своих фильмов в России, в том числе «Нет пути домой» — он уже пропал из российского iTunes, а на «Кинопоиске» пропала дата выхода. Дата мировой премьеры цифровой версии фильма должна состояться 22 марта.

«Бюллетеня кинопрокатчика» пишет, что Sony Pictures не будет прокатывать российский «Ампир V» с Оксимироном. Еще один отечественный проект «Финник» планирует сменить дистрибьютора.

Ранее деятельность в России временно прекратила Sony Music Group. Кроме того, Sony приостановила продажи консолей PlayStation в России.