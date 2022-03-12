перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Balk/ MSC
Российские санкции и биологическое оружие: главное из речи замглавы МИД Рябкова 14:49
Sony Pictures приостановила развитие бизнеса в России 14:46
Альфа-банк ввел комиссию за снятие наличных с кредитных карт 14:14
Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX отключила «Мегафон» и «Ростелеком» 12:51
Китай досрочно выиграл медальный зачет Паралимпиады 11:57
В России выявили 48 154 случая коронавируса 11:17
eBay приостановил все транзакции с российскими адресами 10:40
«Бумага»/«ВКонтакте»
РКН заблокировал сайт издания «Бумага» 9:09
Colgate-Palmolive ограничит поставки в Россию 8:48
YouTube заблокировал канал Ruptly 1:58
США ввели санкции против Геннадия Зюганова, Вячеслава Володина и членов правления ВТБ 1:20
ЦБ запретил банкам брать комиссию за снятие долларов 0:16
В Meta заявили, что разрешат высказывать гнев в адрес российских войск только на Украине Вчера в 23:16
Pink Floyd удаляет свою музыку с цифровых платформ в России Вчера в 22:52
Jonas Leupe/Unsplash
Mir Pay предупредил о замедлении работы из‑за большого числа загрузок новых карт Вчера в 22:26
СМИ: с начала «спецоперации» в Польшу приехали 1,5 млн украинцев. Крупные города переполнены Вчера в 22:19
Джо Байден: США ответят на любую угрозу НАТО, даже если это приведет к мировой войне Вчера в 21:21
YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, финансируемых государством Вчера в 20:56
British American Tobacco уйдет из России. Компании принадлежат бренды Kent и Dunhill Вчера в 20:48
Роскомнадзор заблокирует Instagram в России 14 марта Вчера в 20:20
Отключить рекламу

Sony Pictures приостановила развитие бизнеса в России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:46

Sony Pictures объявила о приостановлении деятельности в России. Об этом сообщает Variety.

Уже перестал работать сайт американского дистрибьютора аниме и манги Crunchyroll. Киностудия заморозила сделки по передаче прав на телевизионные показы и отложила выход в «цифре» своих фильмов в России, в том числе «Нет пути домой» — он уже пропал из российского iTunes, а на «Кинопоиске» пропала дата выхода. Дата мировой премьеры цифровой версии фильма должна состояться 22 марта.

«Бюллетеня кинопрокатчика» пишет, что Sony Pictures не будет прокатывать российский «Ампир V» с Оксимироном. Еще один отечественный проект «Финник» планирует сменить дистрибьютора.

Ранее деятельность в России временно прекратила Sony Music Group. Кроме того, Sony приостановила продажи консолей PlayStation в России.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить