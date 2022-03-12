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РКН заблокировал сайт издания «Бумага»

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:09

Роскомнадзор заблокировал сайт «Бумаги». Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

По данным РКН, сайт издания был заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля — дня начала «военной операции» на территории Украины.

«Бумага» отмечает, что не получала об этом уведомлений от ведомств. «С начала военных действий „Бумага“ честно освещала ситуацию в Украине, мы следовали и продолжаем следовать стандартам качественной журналистики», — пишет издание.

После начала «военной операции» на Украине в России заблокировали более десятка СМИ: «Медузу»*, «Дождь»*, «Эхо Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, Colta, «Важные истории»*, «Настоящее время»*, «Голос Америки»*, ТВ-2, «Тайгу.Инфо», New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Медиазону»*, а также соцсети Facebook, Twitter, Instagram, магазины приложений App Store и Google Play.

«Дождь», Znak.com, «Эхо Москвы» и ютьюб-шоу Ксении Собчак «Осторожно: новости!» прекратили или приостановили работу.

*«Медуза», «Дождь», «Важные истории», «Радио Свобода», «Настоящее время», «Медиазона», «Важные истории» и «Голос Америки» внесены в реестр иностранных агентов.

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