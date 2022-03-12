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За сутки Украину покинули почти 75 тыс. человек

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:15

11 марта с территории Украины выехали почти 75 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную пограничную службу страны.

Отмечается, что большинство выехавших (около 49 тыс. человек) пересекли украинско-польскую границу.

В ведомстве заметили, что количество выезжающих снизилось по сравнению с предыдущими днями. Кроме того, за прошедшие сутки на границах Украины было оформлено более 900 транспортных средств с гуманитарной помощью.

Ранее представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэттью Солтмарш заявил, что количество беженцев с Украины после начала российской «военной операции» превысило 2,5 млн человек.

По оценкам УВКБ ООН, в ближайшее время число беженцев с Украины может достигнуть 4 млн человек.

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