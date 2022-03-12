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Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX отключила «Мегафон» и «Ростелеком»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:51

Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange Network) отключила свои сервисы для «Мегафона» и «Ростелекома». Письмо компании выложил в твиттере основатель международной организации Packet Clearing House Билл Вудкок.

В письме говорится, что совет директоров LINX рассмотрел ситуацию на Украине и, получив юридическую консультацию по поводу санкций, принял решение прекратить предоставление всех услуг и приостановить членство для «Мегафона» и «Ростелекома».

Эту информацию подтвердил журналист Reuters Рафаэль Саттер, но официального заявления LINX не делал.

В «Мегафоне» и «Ростелекоме» заявили, что отключение от LINX не повлияет на качество сервисов и «потеря не критична». По словам представителей «Мегафона», за последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через LINX, «значительно снизился», поэтому там собирались отказаться от сотрудничества в 2022 году и перераспределяли трафик.

LINX объединяет сети более 950 крупнейших операторов по всему миру.

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