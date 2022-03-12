перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
РКН предупредил пользователей о блокировке Instagram через рассылку от «Госуслуг» 17:34
За сутки Украину покинули почти 75 тыс. человек 17:15
РСПП предложил оставить уходящим иностранным инвесторам шанс вернуться на российский рынок 17:05
АПЛ отстранила Романа Абрамовича от управления «Челси» 16:02
Google добавил оповещения о воздушной тревоге для Android-смартфонов на Украине 15:50
Замглавы «Аэрофлота» уволился из компании и уехал из России 15:33
Balk/ MSC
Российские санкции и биологическое оружие: главное из речи замглавы МИД Рябкова 14:49
Sony Pictures приостановила развитие бизнеса в России 14:46
Альфа-банк ввел комиссию за снятие наличных с кредитных карт 14:14
Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX отключила «Мегафон» и «Ростелеком» 12:51
Китай досрочно выиграл медальный зачет Паралимпиады 11:57
В России выявили 48 154 случая коронавируса 11:17
eBay приостановил все транзакции с российскими адресами 10:40
«Бумага»/«ВКонтакте»
РКН заблокировал сайт издания «Бумага» 9:09
Colgate-Palmolive ограничит поставки в Россию 8:48
YouTube заблокировал канал Ruptly 1:58
США ввели санкции против Геннадия Зюганова, Вячеслава Володина и членов правления ВТБ 1:20
ЦБ запретил банкам брать комиссию за снятие долларов 0:16
В Meta заявили, что разрешат высказывать гнев в адрес российских войск только на Украине Вчера в 23:16
Pink Floyd удаляет свою музыку с цифровых платформ в России Вчера в 22:52
Отключить рекламу

РСПП предложил оставить уходящим иностранным инвесторам шанс вернуться на российский рынок

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:05

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил дать некоторым зарубежным инвесторам, уходящим из России, шанс остаться на российском рынке. Для этого предлагается доработать законопроект о внешнем управлении в компаниях с иностранным участием, говорится в телеграм-канале РСПП.

По мнению членов РСПП, документ должен учитывать причины, по которым было принято решение о приостановке или прекращении деятельности в России. Там полагают, что иностранные компании ушли из России «под давлением правительств и общественности своих стран», поэтому они «могут быть настроены на скорейшее возобновление работы в нашей стране».

«Чрезмерно жесткие меры в отношении таких компаний могут привести к не только длительных судебным разбирательствам по всему миру, но и существенно снизить инвестиционную привлекательность страны», — считают в РСПП.

Кроме того, в РСПП предлагают повысить уровень владения иностранным лицом долями в уставном капитале организации, необходимый для назначения внешней администрации, с 25% до 50% и внести другие поправки в законопроект.

Накануне Генпрокуратура заявила о том, что будет проверять уходящие из России компании на соблюдение законодательства, в том числе трудового.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить