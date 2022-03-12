РСПП предложил оставить уходящим иностранным инвесторам шанс вернуться на российский рынок

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил дать некоторым зарубежным инвесторам, уходящим из России, шанс остаться на российском рынке. Для этого предлагается доработать законопроект о внешнем управлении в компаниях с иностранным участием, говорится в телеграм-канале РСПП.

По мнению членов РСПП, документ должен учитывать причины, по которым было принято решение о приостановке или прекращении деятельности в России. Там полагают, что иностранные компании ушли из России «под давлением правительств и общественности своих стран», поэтому они «могут быть настроены на скорейшее возобновление работы в нашей стране».

«Чрезмерно жесткие меры в отношении таких компаний могут привести к не только длительных судебным разбирательствам по всему миру, но и существенно снизить инвестиционную привлекательность страны», — считают в РСПП.

Кроме того, в РСПП предлагают повысить уровень владения иностранным лицом долями в уставном капитале организации, необходимый для назначения внешней администрации, с 25% до 50% и внести другие поправки в законопроект.

Накануне Генпрокуратура заявила о том, что будет проверять уходящие из России компании на соблюдение законодательства, в том числе трудового.