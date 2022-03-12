Замглавы «Аэрофлота» уволился из компании и уехал из России

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов уволился из компании и покинул Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Уехали из России. Ушел из „Аэрофлота“. Старая жизнь закончилась», — написал он в фейсбуке.

Панов занял пост замгендиректора в 2018 году. Ранее он работал редактором отдела «Финансы» газеты «Ведомости» и заместителем главреда сайта.

4 марта генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков решил покинуть компанию. По его словам, на сегодняшний день компания абсолютно устойчива. Он отметил, что на ее счетах «находится рекордный объем денежных средств», а также отсутствуют кредитные обязательства.

«Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы», — заявил Калмыков.