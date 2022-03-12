Российские санкции и биологическое оружие: главное из речи замглавы МИД Рябкова

Заместитель главы МИД Сергей Рябков выступил в эфире Первого канала в передаче о «военной операции» России на территории Украины. Он рассказал о возможности Третьей мировой войны и санкционных списках в отношении США и ЕС. Вот главное из его речи:
- Президент США Джо Байден говорит о Третьей мировой войне, «пытаясь сыграть на нервах и навязать свою повестку всему международному сообществу». По словам Рябкова, Россия не предпринимает никаких шагов, которые можно было бы расценить как эскалацию. Ранее Байден заявил, что США ответит на любой шаг России, угрожающий НАТО, даже если это приведет к мировой войне.
- В ближайшее время будут опубликованы российские санкционные списки в отношении США. Он также заявил, что Россия будет работать, чтобы обезопасить себя от негативного эффекта экономических санкций.
- Вооруженные конвои из ряда стран могут стать целями для Вооруженных сил России. По словам заместителя главы МИД, именно США являются источником нагнетания напряженности на международных площадках.
- Предложения России по гарантиям безопасности, которые были направлены США и НАТО, уже недействительны, поскольку «полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная».
- Санкции Запада не связаны с «военной операцией» на территории Украины. Рябков отметил, что если бы было другое положение дел вокруг Донецкой и Луганской народных республик, то «Вашингтон нашел бы повод для того, чтобы все это осуществить и воплотить».
- Россия пока не вышла из Совета Европы. «Черта подводится, она еще не до конца подведена», — заявил Рябков.
- В ближайшие дни будут опубликованы материалы о создании биологического оружия в ходе американо-украинского сотрудничества.
- На компанию Meta будет заведено уголовное дело по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).