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eBay приостановил все транзакции с российскими адресами

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:40

Торговая онлайн-площадка eBay приостановила все транзакции с российскими адресами из‑за прекращения работы платежных систем и служб доставки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письма зарегистрированным на площадке продавцам из России.

«Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в наши политики и предоставление услуг по мере развития событий», — отметили в компании.

Теперь в учетной записи российских продавцов будет стоять статус «В отпуске», а все их активные объявления с фиксированной ценой скроют из поиска. Если покупатель добавит товар в список отслеживания и попытается приобрести его, то он не сможет завершить покупку.

В компании добавили, что продавцы смогут оформлять новые подписки, изменять уровень текущих или завершать их. Сборы за уровень используемой подписки будут возмещены.

Ранее eBay заявил о приостановке доставки заказов в Россию и Украину из‑за «военной операции» на украинской территории. Согласно заявлению компании, это сделано, чтобы защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках.

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