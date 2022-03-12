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США ввели санкции против Геннадия Зюганова, Вячеслава Володина и членов правления ВТБ

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:20

Минфин США ввел санкции против десяти бывших и действующих членов правления банка ВТБ, а также 12 депутатов Госдумы, в том числе председателя Госдумы Вячеслава Володина и лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом сообщил «Интерфакс».

Также санции коснулись других членом Коммунистической партии: Леонида Калашникова, Владимира Кашина, Юрия Афонина, Евгения Бессонова, Николая Коломейцева, Алексея Куренного, Ивана Мельникова, Дмитрия Новикова, Николая Осадчего и Казбека Тайсаева.

Кроме того, дополнительные меры были приняты против бизнесмена Виктора Вексельберга. В США заблокировали его яхту и самолет. В санкционный список попали также жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка и его дети Николай и Елизавета.

До этого президент США Джо Байден анонсировал полные блокирующие санкции на руководителей российских банков, находящихся под санкциями, и ввел запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, а также запрет на экспорт в РФ предметов роскоши.

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