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Победа Валиевой в короткой программе, новый клип Foals и другие новости
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Победа Валиевой в короткой программе, новый клип Foals и другие новости

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:32

В России выявлен 166 631 новый случай коронавируса. За последние сутки умерли 704 человека, выздоровели — 137 881.

Депутаты Госдумы большинством голосов поддержали обращение к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Документ будет незамедлительно подписан и направлен президенту.

МВД сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России с пожизненного до 14 лет. Он подойдет к концу 27 августа 2035 года.

С 21 февраля в Петербурге смягчается ряд антиковидных ограничений. Кафе, рестораны, кинотеатры и другие досуговые заведения, не считая клубов, смогут работать до двух часов ночи.

Фигуристка Камила Валиева выиграла в короткой программе в рамках личного турнира на Олимпиаде. Кроме того, российские спортсмены взяли бронзу в мужской эстафете по биатлону, а конькобежцы завоевали серебро в финале командной гонки преследования.

В четвертом квартале 2021 года россияне взяли микрозаймов на общую сумму 150,9 млрд рублей. Это рекордные показатели с момента, когда начали фиксировать данные.

Организаторы «Оскара» впервые проведут голосование за лучший фильм по мнению зрителей в твиттере. Победителя объявят во время церемонии вручения премии.

Илон Маск выделил более 5 млн акций Tesla на благотворительность. Сумма пожертвования составила 5,74 млрд долларов.

Инди-рок-группа Foals выпустила клип на сингл «2am». Ролик срежиссировала украинка Таня Муиньо, работавшая с Lil Nas X и Карди Би.

White Lies опубликовали новую песню «Blue Drift». Вокалист группы заявил, что в треке коллектив экспериментирует с прог-роком, а комментаторы провели параллели с Depeche Mode и Echo and the Bunnymen.

Шестой сезон «Острых козырьков» выйдет вечером 27 февраля. Дату премьеры авторы объявили нестандартно: на доме в Бирмингеме появился рисунок с Томасом Шелби высотой более 12,5 метра.

Студия Warner Bros. объявила дату релиза аниме-сериала, действие которого развернется во вселенной «Властелина Колец». «Война Рохиррима» выйдет 12 апреля 2024 года. Над шоу работают Кэндзи Камияма и Филиппа Бойенс.

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