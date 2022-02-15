Foals выпустили клип на сингл «2am»

Ролик срежиссировала украинская клипмейкерка Таня Муиньо, известная по клипам «Montero (Call Me By Your Name)» для Lil Nas X и «Up» для Карди Би.

«2am» вышел на всех стрим-площадках 11 февраля. Фронтмен коллектива Яннис Филиппакис рассказал, что композиция посвящена «повторяющимся циклам деструктивного поведения».

Как и опубликованный в 2021-м трек «Wake Me Up», «2am» войдет в грядущий альбом группы «Life Is Yours». Точная дата релиза неизвестна, но ожидается что лонгплей будет выпущен в текущем году.

Foals уже четыре раза приезжали в Россию с концертами: в 2013, 2014, 2017 и 2019 годах. Следующее выступление коллектива в нашей стране состоится уже в этом году. 20 мая они выступят в Москве, а на следующий день — в Петербурге. Приобрести билеты можно здесь.