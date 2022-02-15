В России выявили 166 631 новый случай COVID-19

За последние сутки в России выявлен 166 631 новый случай коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 13 825 заражений меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Москва — 8160 случаев. Следом идут Красноярский край, Петербург, Пермский край, а также Воронежская, Челябинская, Нижегородская и Свердловская области.