В России выявили 166 631 новый случай COVID-19

За последние сутки в России выявлен 166 631 новый случай коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 13 825 заражений меньше, чем вчера.
На первом месте по числу заражений находится Москва — 8160 случаев. Следом идут Красноярский край, Петербург, Пермский край, а также Воронежская, Челябинская, Нижегородская и Свердловская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 14 480 596. За сутки умерли 704 человека, за все время — 341 635. Выздоровел 137 881 человек, за весь период — 11 470 925. Число госпитализаций за сутки составило 21 833.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 414,1 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (79,5 млн), на втором — Индия (42,7 млн). За ними идут Бразилия (27,5 млн), Франция (21,7 млн) и Великобритания (18,3 млн).