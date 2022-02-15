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За последние три месяца 2021 года россияне взяли микрозаймы на рекордные 150 млрд рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 17:24

В четвертом квартале 2021 года россияне взяли 11,2 млн микрозаймов на общую сумму 150,9 млрд рублей. Это рекордные показатели, пишет РБК со ссылкой на статистику компании «МиР».

В годовом выражении количество займов, полученных гражданами за три месяца, выросло на 117,9%. Это самый резкий прирост с 2019 года — тогда впервые начали фиксировать данные. Объем новых займов увеличился на 85,1% по сравнению с прошлым годом, что также можно считать максимумом за два года.

За прошедший год портфель займов прибавил 47,1%, достигнув 234,1 млрд рублей. Основной прирост пришелся на четвертый квартал: объем задолженности россиян по займам за октябрь — декабрь вырос на 12,3%.

Число активных договоров выросло в 1,5 раза и превысило 15,2 млн. Подобных темпов роста портфеля в денежном и количественном выражении с 2019-го не наблюдалось.

Всего за год россияне взяли 35,7 млн новых займов на общую сумму 472,5 млрд рублей. Основным источником роста рынка стали онлайн-займы — их доля за год составила в среднем 80,4% от общего числа выдач. По сравнению с последним кварталом 2020 года их число выросло почти в три раза.

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