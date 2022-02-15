Россия завоевала бронзу в мужской эстафете по биатлону на Олимпиаде-2022

Российские спортсмены взяли третье место в мужской эстафете по биатлону 4 по 7,5 километров на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Sports.ru.

В составе команды выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Отставание от первого места составило 45 секунд.

До заключительной стрельбы четвертого этапа в исполнении Эдуарда Латыпова россияне лидировали с отрывом в 50 секунд. На стойке Латыпов допустил шесть промахов, из‑за чего ушел на два штрафных круга.