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Россия завоевала бронзу в мужской эстафете по биатлону на Олимпиаде-2022

Виктория Шанина
Сегодня в 11:37

Российские спортсмены взяли третье место в мужской эстафете по биатлону 4 по 7,5 километров на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Sports.ru.

В составе команды выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Отставание от первого места составило 45 секунд.

До заключительной стрельбы четвертого этапа в исполнении Эдуарда Латыпова россияне лидировали с отрывом в 50 секунд. На стойке Латыпов допустил шесть промахов, из‑за чего ушел на два штрафных круга.

Золото выиграла сборная Норвегии, за которую выступили Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо и Ветле Шостад Кристиансен. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час и 19 минут.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля. Российская сборная выступает под флагом Олимпийского комитета России. Всего в соревнованиях примут участие 212 российских спортсменов.

На данный момент на счету российских спортсменов 19 медалей: четыре золотых, шесть серебряных и девять бронзовых. В общем медальном зачете Россия занимает девятое место.

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