Госдума направила обращение Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы большинством голосов поддержали постановление об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Запись трансляции заседания можно посмотреть на официальном сайте парламента.

Парламентарии рассматривали документ, подготовленный фракцией КПРФ. За него проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один воздержался.

Вместе с тем на рассмотрение вынесли похожий проект постановления от «Единой России». По нему текст обращения необходимо направить в МИД для консультации. За проголосовали 310 депутатов.

После одновременного рассмотрения проектов от обеих партий было проведено рейтинговое голосование. По его итогам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращение о признании ДНР и ЛНР «будет подписано незамедлительно и направлено главе государства».