Российские конькобежцы взяли серебро в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине

Российские конькобежцы завоевали серебряную медаль в финале командной гонки преследования на дистанции 3 тыс. метров на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Команда в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова пришла к финишу с результатом 3 минуты 40,46 секунды.

На первом месте — норвежцы. Им россияне уступили 2,38 секунды. На третьей строчке расположились США, опередившие сборную Нидерландов.

Ранее в полуфинале Алдошкин, Трофимов и Захаров установили олимпийский рекорд: 3 минуты 36,62 секунды.

Сегодня, 15 февраля, Россия завоевала бронзу в мужской эстафете по биатлону. Теперь у российской команды 20 медалей: четыре золотых, семь серебряных и девять бронзовых.