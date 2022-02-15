Фигуристка Камила Валиева выиграла 1-е место в короткой программе на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала первое место в короткой программе в рамках личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Судьи оценили ее прокат в 82,16 балла. Второе место заняла еще одна россиянка Анна Щербакова (80,20), а третье — спортсменка из Японии Каори Сакамото (79,84). Александра Трусова из России заняла четвертое место, набрав 74,60 балла.

Произвольная программа запланирована на 17 февраля.

Участие Валиевой в короткой программе было под вопросом. Фигуристка была временно отстранена от соревнований из‑за положительного допинг-теста. Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что в крови спортсменки нашли триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло отстранение, чтобы Валиева смогла принять участие в индивидуальных соревнованиях в одиночном катании. МОК подал апелляцию на решение РУСАДА.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады. Он оставил без удовлетворения апелляции МОК, Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU).

В тот же день МОК отказался от церемонии награждения командного турнира фигуристов на Играх из‑за участия Валиевой. Комитет также принял решение отменить церемонию награждения фигуристок, если Валиева войдет в тройку призеров по итогам личных соревнований.