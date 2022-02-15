Илон Маск пожертвовал более 5 млрд долларов акций Tesla на благотворительность

С 19 по 29 ноября исполнительный директор Tesla Илон Маск пожертвовал более 5 млн акций компании на благотворительность. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Исходя из стоимости акций Tesla на тот период, сумма пожертвования составила 5,74 млрд долларов. Название благотворительной организации, которая получила деньги, не раскрывается.

Аналитики отметили, что Маск может получить налоговую выгоду, отдав акции компании на благотворительность, так как они не облагаются налогом на прирост капитала, как это было бы в случае их продажи.

«Он сэкономит от 40 до 50%, от 5,7 млрд долларов в виде налога, в зависимости от того, сможет ли он воспользоваться вычетом из своего дохода в Калифорнии, и избежит налога на прирост, который ему пришлось бы заплатить, если бы он продал акции», — рассказал научный сотрудник Института политических исследований Боб Лорд.

Ранее Маск пообещал продать свои акции Tesla на 6 млрд долларов и отдать их WFP, основанной ООН, если организация предоставит четкий план по преодолению продовольственного кризиса. Через полмесяца ООН выполнила просьбу миллиардера и предоставила подробный план.