МВД установило срок нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде в России

МВД сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Бадамшина.

По решению Замоскворецкого районного суда срок запрета сократили с пожизненного до 14 лет. «Фактически пребывание (проживание) в Российской Федерации Мирзализаде признается нежелательным до 27 августа 2035 года», — сказал адвокат.

По словам Бадамшина, решение будет обжаловано. Ранее суд отменил пожизненный запрет на пребывание Мирзализаде в России, обязав МВД установить комику «разумный срок» нежелательности его пребывания в стране.

30 августа Министерство внутренних дел приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания гражданина Беларуси Мирзализаде в России. В марте 2021 года он получил вид на жительство в стране, однако должен был ее покинуть — иначе ему грозила депортация.

Поводом стала шутка, которую Мирзализаде озвучил в выпуске ютьюб-шоу «Разгоны» от 1 марта. В нем затрагивалась в том числе тема ксенофобии в России. Стендапер рассказал, что, как и многие приезжие, сталкивался с дискриминацией при съеме жилья.

Рассказывая про последний опыт аренды, он заявил, что обнаружил в квартире от прошлых арендаторов матрас, который «был весь в говне». «Предыдущие квартиросъемщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил комик.

На его слова обратили внимание журналист Владимир Соловьев и провластный телеканал «Царьград». После этого в адрес юмориста стали поступать угрозы. 25 июня комика избили в центре Москвы два человека, которые выслеживали его от стендап-клуба. 9 августа комика арестовали на 10 суток за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».