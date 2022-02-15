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Финальный сезон «Острых козырьков» выйдет на BBC One в конце февраля

Виктория Шанина
Сегодня в 14:12

Шестой и последний сезон «Острых козырьков» выйдет вечером 27 февраля. Посмотреть его можно будет на iPlayer — стрим-сервисе от BBC One, пишет Deadline.

Авторы сериала объявили дату премьеры нестандартно. Утром 15 февраля на торце здания в английском городе Бирмингеме, где происходит действие шоу, появился огромный рисунок. На нем изображен Киллиан Мерфи в образе главного героя Томаса Шелби, а выше написана дата. Высота граффити — более 12,5 метров.

«Острые козырьки» — британский криминальный сериал о деятельности преступной семьи Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы. Фирменной деталью стали козырьки членов семьи, в которые зашиты лезвия. Первый сезон вышел в 2013 году, проект быстро набрал популярность и получил много положительных отзывов от критиков.

Съемки шестого сезона стартовали в январе этого года, тогда же сценарист Стивен Найт заявил, что он станет последним в проекте. Полноценно история закончится полнометражным фильмом, который заменит седьмой сезон «Острых козырьков».

Ранее «Афиша Daily» рассказала, что уже известно о грядущем сезоне «Острых козырьков», кто в нем появится и о чем расскажет заключительная глава истории о семье Шелби.

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