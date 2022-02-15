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С 21 февраля в Петербурге смягчаются антиковидные ограничения

Виктория Шанина
Сегодня в 10:41

С 21 февраля в Петербурге смягчается ряд антиковидных ограничений. Соответствующие изменения в постановление городского Правительства внес губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте администрации.

До 02.00 ночи смогут работать рестораны, кафе, цирки, концертные залы, кинотеатры, объекты развлечения и досуга, а также катки и аттракционы. Ночные клубы по-прежнему остаются закрытыми, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания.

Граждане, получившие сертификаты об антителах к коронавирусу, смогут посещать:


  • торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения;
  • музеи и выставки;
  • театры, цирки, концертные залы и кинотеатры;
  • иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга;
  • бассейны и фитнес-центры;
  • объекты розничной торговли;
  • спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия;
  • пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;
  • рестораны, кафе.

Ночную работу ресторанов и кинотеатров власти Петербурга запретили 8 ноября. С тех пор они были обязаны закрываться не позднее 23.00.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирину Чхинджерию сообщила, что коронавирусные ограничения в Петербурге сохранятся до тех пор, пока не будет привито 80% подлежащего вакцинации населения.

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