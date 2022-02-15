С 21 февраля в Петербурге смягчаются антиковидные ограничения

С 21 февраля в Петербурге смягчается ряд антиковидных ограничений. Соответствующие изменения в постановление городского Правительства внес губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте администрации.
До 02.00 ночи смогут работать рестораны, кафе, цирки, концертные залы, кинотеатры, объекты развлечения и досуга, а также катки и аттракционы. Ночные клубы по-прежнему остаются закрытыми, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания.
Граждане, получившие сертификаты об антителах к коронавирусу, смогут посещать:
- торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения;
- музеи и выставки;
- театры, цирки, концертные залы и кинотеатры;
- иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга;
- бассейны и фитнес-центры;
- объекты розничной торговли;
- спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия;
- пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;
- рестораны, кафе.
Ночную работу ресторанов и кинотеатров власти Петербурга запретили 8 ноября. С тех пор они были обязаны закрываться не позднее 23.00.
Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирину Чхинджерию сообщила, что коронавирусные ограничения в Петербурге сохранятся до тех пор, пока не будет привито 80% подлежащего вакцинации населения.