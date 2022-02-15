С 21 февраля в Петербурге смягчаются антиковидные ограничения

С 21 февраля в Петербурге смягчается ряд антиковидных ограничений. Соответствующие изменения в постановление городского Правительства внес губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте администрации.

До 02.00 ночи смогут работать рестораны, кафе, цирки, концертные залы, кинотеатры, объекты развлечения и досуга, а также катки и аттракционы. Ночные клубы по-прежнему остаются закрытыми, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания.

Граждане, получившие сертификаты об антителах к коронавирусу, смогут посещать:

торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения;

музеи и выставки;

театры, цирки, концертные залы и кинотеатры;

иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга;

бассейны и фитнес-центры;

объекты розничной торговли;

спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия;

пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;

рестораны, кафе.

Ночную работу ресторанов и кинотеатров власти Петербурга запретили 8 ноября. С тех пор они были обязаны закрываться не позднее 23.00.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирину Чхинджерию сообщила, что коронавирусные ограничения в Петербурге сохранятся до тех пор, пока не будет привито 80% подлежащего вакцинации населения.