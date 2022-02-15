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Аниме-сериал «Война Рохиррима» по мотивам «Властелина колец» выйдет весной 2024 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:43

Аниме-сериал «Война Рохиррима», действие которого развернется во вселенной «Властелина колец», появится на экранах 12 апреля 2024 года. Об этом сообщило издание Variety.

Проект выпустят кинокомпании New Line Cinema и Warner Bros. Animation. Действие шоу развернется за два века до событий «Хоббита» и «Властелина колец». «Война Рохиррима расскажет о подвигах короля Рохана — Хелма Хаммерхэнда, а также создании Хельмовой Пади.

Режиссером аниме выступает Кендзи Камияма, продюсером является Джозеф Чоу из студии Sola Entertainment. Они оба работали над телесериалом «Бегущий по лезвию: Черный лотос». Также над шоу работает Филиппа Бойенс, участвовавшая в написании сценариев к фильмам Питера Джексона.

Бойенс стала исполнительным продюсером «Войны Рохиррима». Сценарием аниме занимается ее дочь Фиби Гиттинс, а также Арти Папагеоргиу. Они берут за основу наработки Джеффри Аддисса и Уилла Мэтьюса.

Среди других участников команды — лауреаты «Оскара» Ричард Тэйлор, Алан Ли и иллюстратор Джон Хоу, оформлявший книги Джона Рональда Руэла Толкина.

«Я в восторге от креативных талантов, которые собрались вместе, чтобы воплотить в жизнь эту эпическую, душераздирающую историю, от мастера Кэндзи Камиямы до поистине звездного актерского состава», — прокомментировала Бойенс.

Камияма пообещал, что «Война Рохиррима» станет «эпической картиной, не похожей ни на что из того, что когда‑либо видели зрители». Известно, что сюжет аниме не будет пересекаться с другим проектом о Средиземье — сериалом Amazon Prime Video «Властелин колец: Кольца власти».

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