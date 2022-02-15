перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Аниме-сериал «Война Рохиррима» по мотивам «Властелина колец» выйдет весной 2024 года 3:43
giaknight/Pixabay
На церемонии вручения премии «Оскар» впервые объявят лучший фильм по мнению зрителей 3:08
Вышел трейлер документального фильма «Люси и Деси» о звездах ситкома Люсиль Болл и Деси Арнасе 2:24
В Тверской области скорая помощь застряла в снегу. Пациента пришлось везти в ковше трактора 1:43
ЕСПЧ обязал Россию информировать о состоянии здоровья Заремы Мусаевой каждые две недели 1:21
В Мюнхене столкнулись два пассажирских поезда. Один человек погиб 0:03
Netflix/YouTube
Netflix показал новый тизер второго сезона «Бриджертонов» Вчера в 23:15
Фанат «Бэтмена» пропустит рождение своего ребенка, чтобы сходить на премьеру и избежать спойлеров Вчера в 22:56
Нарусова внесла в Думу новый законопроект против пыток. Он предполагает создание отдельной статьи УК Вчера в 22:23
В сети появился тизер-трейлер «Глубоких вод» — триллера с Беном Аффлеком и Аной де Армас Вчера в 21:28
SpaceX планирует впервые в истории вывести в открытый космос непрофессионального астронавта Вчера в 21:17
Решение МОК по Валиевой, Эминем и Снуп Догг на Супербоуле и другие новости дня
Вчера в 20:40 дайджест
Ирина Горбачева, Иван Дорн, Zoloto приняли участие в проекте «С любовью, Esquire» Вчера в 20:39
Российский разработчик запустил соцсеть на базе блокчейна TON. Почти все функции в ней платные Вчера в 19:26
В Китае отредактировали сериал «Друзья». Из него удалили упоминания ЛГБТ Вчера в 19:22
Reuters: Всемирный банк вывозит всех своих сотрудников с территории Украины Вчера в 18:36
«Ленинград»/YouTube
Шнуров выпустил клип про Беглова, «который угробит» Петербург Вчера в 18:16
Правительство утвердило программу экологического развития России до 2030 года Вчера в 18:09
Еврокомиссия разрешила добавлять сверчков в продукты питания Вчера в 17:24
В «Художественном» пройдет российская премьера фильма Александра Золотухина «Брат во всем» Вчера в 16:57
Отключить рекламу

На церемонии вручения премии «Оскар» впервые объявят лучший фильм по мнению зрителей

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:08

На церемонии вручения премии «Оскар» впервые объявят лучший фильм по мнению зрителей. Его определят в ходе голосования в твиттере. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

До 3 марта пользователи соцсети смогут отдать свой голос за любимую картину. Проголосовать можно даже за те ленты, которые не стали номинантами «Оскара». К публикации нужно добавить хештег #OscarsFanFavorite.

Кроме того, поклонники кино могут также поделиться своими любимыми моментами из фильмов, вышедших в 2021 году. Фрагменты будут собирать под хештегом #OscarsCheerMoment. Самые популярные эпизоды покажут на церемонии вместе с комментариями пользователей.

Пять участников голосования получат подарки: бесплатные билеты в кинотеатры на год, подписку на стриминговые сервисы и сувениры из магазина при музее Академии киноискусств. Еще троих кинолюбителей пригласят на вручение «Оскаров», им оплатят поездку в Лос-Анджелес.

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 27 марта. Неделю назад Академия киноискусств США огласила номинантов 2022 года. Среди них оказались ленты «Власть пса», «Дюна», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Король Ричард», «Лакричная пицца» и другие.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
поп
«Жара Media Awards»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
хип-хоп
Дензел Карри
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
The Hollywood Reporter
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить