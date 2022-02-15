На церемонии вручения премии «Оскар» впервые объявят лучший фильм по мнению зрителей. Его определят в ходе голосования в твиттере. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

До 3 марта пользователи соцсети смогут отдать свой голос за любимую картину. Проголосовать можно даже за те ленты, которые не стали номинантами «Оскара». К публикации нужно добавить хештег #OscarsFanFavorite.

Кроме того, поклонники кино могут также поделиться своими любимыми моментами из фильмов, вышедших в 2021 году. Фрагменты будут собирать под хештегом #OscarsCheerMoment. Самые популярные эпизоды покажут на церемонии вместе с комментариями пользователей.

Пять участников голосования получат подарки: бесплатные билеты в кинотеатры на год, подписку на стриминговые сервисы и сувениры из магазина при музее Академии киноискусств. Еще троих кинолюбителей пригласят на вручение «Оскаров», им оплатят поездку в Лос-Анджелес.

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 27 марта. Неделю назад Академия киноискусств США огласила номинантов 2022 года. Среди них оказались ленты «Власть пса», «Дюна», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Король Ричард», «Лакричная пицца» и другие.