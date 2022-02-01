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В литературном фестивале от Ad Marginem примут участие Оливия Лэнг, Рейчел Каск и Лев Данилкин 16:46
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Вместе с финалом «И просто так» выйдет документальный фильм о его съемках. Вот трейлер картины 16:03
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The New York Times выкупила Wordle, Telegram выпустил обновление и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:48

За последние сутки в России выявили 125 836 случаев коронавируса. Это уже двенадцатый день подряд, когда в стране фиксируют максимальное за всю пандемию значение.

Минтруд рекомендовал работодателям перевести максимальное число сотрудников на удаленку. В министерстве напомнили, что перевод работника на дистанционку не является основанием для сокращения его зарплаты.

Административный центр Чукотки Анадырь стал самым дорогим городом для жизни в России. Москва оказалась за пределами первой десятки, Петербург — в четвертой десятке. Самой доступной стала Назрань.

Газета The New York Times выкупила игру Wordle у ее создателя Джоша Уордола за «семизначную сумму». Разработчик головоломки пообещал, что она останется бесплатной для пользователей.

Sony Interactive Entertainment приобрела студию Bungie, создавшую культовые игры Halo и Destiny. В компании пообещали, что разработчики продолжат работать без каких‑либо ограничений и смогут выпускать продукты для разных платформ.

Бывшего тренера «Челси» Авраама Гранта обвинили в сексуальных домогательствах. Сразу несколько женщин приняли участие в телешоу, в котором рассказали о неприемлемом поведении мужчины.

Виктор Сухоруков признался в эфире «Вечернего Урганта», что предлагал Алексею Балабанову снять «Брат-3» и даже придумал сюжет продолжения. Однако режиссер отказался, поскольку «не знает этого времени».

Telegram выпустил свежее обновление. Появились видеостикеры, быстрая навигация по недавним чатам, дополнительные реакции и интерактивные эмодзи.

Aerosmith отменили европейский тур из‑за коронавируса. Группа должна была выступить в Москве этим летом.

Видеоигра It Takes Two о супругах Мей и Коди получит киноадаптацию. В каком формате будет реализован проект, пока неизвестно

Трек «We Don’t Talk About Bruno» из мультфильма Disney «Энканто» занял первую строчку в чарте Billboard Hot 100. Песню послушали более 34 млн раз — это даже больше, чем сингл Адель «Easy on Me».

Netflix показал первый трейлер четвертого сезона фантастического ситкома «Разочарование». В продолжении шоу принцесса Бин, ее эльфийский друг Эльфо и демон Люци воссоединятся, чтобы разгадать очередную головоломку.

HBO Max опубликовал трейлер документалки о съемках «И просто так». Картина появится одновременно с финальной серией сезона.

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